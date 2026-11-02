Tödliche Kopfverletzungen

Radfahrer stirbt mehrere Wochen nach Sturz

Ein Mann stürzt mit seinem Pedelec und wird schwer am Kopf verletzt. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Der Mann war laut Polizei mit einem Pedelec unterwegs. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Mann war laut Polizei mit einem Pedelec unterwegs. (Symbolbild)

Warthausen (dpa/lsw) - Ein 50-jähriger Radfahrer ist in Warthausen (Kreis Biberach) an den Folgen eines Unfalls gestorben. Er sei Mitte Oktober gestürzt und mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gekommen, teilte die Polizei mit. 

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann mit seinem Pedelec von Biberach nach Warthausen unterwegs gewesen und gestürzt. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen. In der Klinik starb er am vergangenen Freitag.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Radfahrer stirbt nach Sturz in Frankfurt
Tödlicher Unfall

Radfahrer stirbt nach Sturz in Frankfurt

In der Nacht zum Samstag stürzt ein Radfahrer auf der Neuen Mainzer Straße und erliegt seinen Verletzungen. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

17.10.2026

Pedelec-Fahrer stirbt zwei Wochen nach Unfall
Unglück

Pedelec-Fahrer stirbt zwei Wochen nach Unfall

Ein Senior kommt mit seinem Rad zu Fall. Mit Kopfverletzungen kommt er ins Krankenhaus. Doch er wird nicht mehr gesund.

05.10.2026

Pedelec-Fahrer stürzt - schwere Kopfverletzung
Unfälle

Pedelec-Fahrer stürzt - schwere Kopfverletzung

Ein Mann will mit seinem Pedelec einen Radfahrer überholen. Plötzlich gerät er ins Straucheln und fällt.

11.09.2026

Radfahrer stirbt nach Sturz auf dem Feldberg
Verkehr

Radfahrer stirbt nach Sturz auf dem Feldberg

Ein Senior fährt mit seinem Pedelec vom Feldberg in Richtung Tal. In einer Kurve kommt der 76-Jährige vom Weg ab und stürzt – mit schwerwiegenden Folgen.

27.05.2026

Radfahrer fährt Stufen hinab, stürzt und stirbt
Tödlicher Unfall

Radfahrer fährt Stufen hinab, stürzt und stirbt

Nachts ist ein Mann mit seinem Fahrrad unterwegs. Er nimmt einen Weg, den er laut Polizei nicht hätte befahren dürfen. Noch am Unfallort erliegt er seinen Verletzungen.

13.07.2025