Radfahrer stirbt mehrere Wochen nach Sturz
Ein Mann stürzt mit seinem Pedelec und wird schwer am Kopf verletzt. Was bisher über den Unfall bekannt ist.
Warthausen (dpa/lsw) - Ein 50-jähriger Radfahrer ist in Warthausen (Kreis Biberach) an den Folgen eines Unfalls gestorben. Er sei Mitte Oktober gestürzt und mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gekommen, teilte die Polizei mit.
Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann mit seinem Pedelec von Biberach nach Warthausen unterwegs gewesen und gestürzt. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen. In der Klinik starb er am vergangenen Freitag.