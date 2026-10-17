Radfahrer stirbt nach Sturz in Frankfurt
In der Nacht zum Samstag stürzt ein Radfahrer auf der Neuen Mainzer Straße und erliegt seinen Verletzungen. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist in der Frankfurter Innenstadt tödlich verunglückt. Er sei aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zum Samstag auf der Neuen Mainzer Straße mit seinem Fahrrad gestürzt, teilte die Polizei in Frankfurt mit. Der 44-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen.
Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Hinweise auf weitere Beteiligte ergaben sich nicht. Der Radfahrer sei auf der Neuen Mainzer Straße aus Richtung Untermainbrücke in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Platz unterwegs gewesen, als er zu Fall kam.