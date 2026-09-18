Schwerer Unfall endet tödlich

Ein Monat nach Unfall mit Traktor: Frau erliegt Verletzungen

Sie fährt im August mit ihrem Motorroller in Unterfranken und stößt mit einem Traktor zusammen. Die 49-Jährige wird lebensgefährlich verletzt. Etwa einen Monat später stirbt sie an den Folgen.

Rettungskräfte bringen die Frau in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Rettungskräfte bringen die Frau in eine Klinik. (Symbolbild)

Riedenheim (dpa) - Eine 49-jährige Frau ist etwa einen Monat nach einem schweren Verkehrsunfall in Riedenheim (Landkreis Würzburg) an den Folgen des Unfalls gestorben. Das bestätigte den Angaben zufolge eine Obduktion, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt wurde. 

Demnach fuhr die 49-Jährige Anfang August mit einem Motorroller in Richtung Riedenheim. Nach Polizeiangaben überquerte ein Traktor an einer Kreuzung die Straße und übersah die vorfahrtsberechtigte Frau. Durch den Zusammenstoß sei die 49-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Die sofort alarmierten Rettungskräfte holten sie unter dem Traktor hervor und brachten sie in eine Klinik.

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