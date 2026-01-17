Zu hohe Geschwindigkeit: Unfall endet tödlich
Nach einem Unfall bei Viernheim ist ein 23-Jähriger gestorben. Der Fahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle verloren, das Fahrzeug prallte gegen einen Baum.
Viernheim (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall sind vier junge Männer im Alter von 17 bis 23 Jahren schwer verletzt worden, einer von ihnen starb später. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Fahrer in der Nacht zu Samstag mit überhöhter Geschwindigkeit und verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zwei der jungen Männer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Ein Mann konnte sich und einen weiteren Insassen befreien. Alle Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein 23-Jähriger starb kurze Zeit später.