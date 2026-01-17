Bild
Unfälle

Zu hohe Geschwindigkeit: Unfall endet tödlich

Nach einem Unfall bei Viernheim ist ein 23-Jähriger gestorben. Der Fahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle verloren, das Fahrzeug prallte gegen einen Baum.

Bei einem Verkehrsunfall werden vier junge Männer verletzt, einer von erliegt seinen Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Bei einem Verkehrsunfall werden vier junge Männer verletzt, einer von erliegt seinen Verletzungen. (Symbolbild)

Viernheim (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall sind vier junge Männer im Alter von 17 bis 23 Jahren schwer verletzt worden, einer von ihnen starb später. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Fahrer in der Nacht zu Samstag mit überhöhter Geschwindigkeit und verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zwei der jungen Männer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Ein Mann konnte sich und einen weiteren Insassen befreien. Alle Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein 23-Jähriger starb kurze Zeit später.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viernheim: BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall auf der A659
Polizei sucht Zeugen

Viernheim: BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall auf der A659

Der Fahrer eines schwarzes Autos hat am Samstagabend auf der A659 bei Viernheim einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

12.10.2025

Vor Kontrolle weggefahren - Zwei Menschen sterben bei Unfall
Tödlicher Verkehrsunfall

Vor Kontrolle weggefahren - Zwei Menschen sterben bei Unfall

Ein Auto kommt in der Kurve von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Kurz zuvor hatte sich der 21-jährige Fahrer einer Polizeikontrolle entzogen.

16.08.2025

Motorradfahrer prallt gegen Baum - lebensgefährlich verletzt
Unfall

Motorradfahrer prallt gegen Baum - lebensgefährlich verletzt

Ein 23-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Richtung Steinau unterwegs. In einer Kurve verliert der Fahrer die Kontrolle.

27.04.2025

Frau bei Unfall in Wald-Michelbach verletzt
Wald-Michelbach

Frau bei Unfall in Wald-Michelbach verletzt

Die Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte einen Abhang hinunter.

08.11.2024

Krumbach

Zu schnell in die Kurve

Nach einem Verkehrsunfall heute Nachmittag wird die B 460 zwischen Krumbach und Weschnitz voll gesperrt.

27.08.2023