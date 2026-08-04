84-Jährige fährt gegen Fensterscheibe einer Bäckerei
Fenster, Stühle, Bauzaun: Eine Seniorin verliert beim Ausparken die Kontrolle über ihr Auto. Wie es einem Passanten gelang, die Irrfahrt der 84-Jährigen zu stoppen.
Sachsenheim (dpa/lsw) - Eine 84-jährige Frau hat auf einem Supermarkt-Parkplatz in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist unter anderem gegen Bäckerei-Fensterscheibe gefahren. Den Polizeiangaben zufolge wollte die Seniorin rückwärts ausparken.
Nachdem sie Fensterscheibe touchiert hatte, habe die Frau weiter beschleunigt und sei zusätzlich gegen einen Holzaufbau, die Außenbestuhlung der Bäckerei sowie einen Bauzaun gefahren. Erst ein Passant konnte die Irrfahrt der 84-Jährigen stoppen, indem er ihre Beifahrertür öffnete und den Schlüssel zog. Das Verhalten der Frau hat laut Polizei mutmaßlich medizinische Gründe.
Die 84-Jährige blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge am Montag unverletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ihr Auto musste jedoch abgeschleppt werden.