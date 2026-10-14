Verkehr

84-jährige Radfahrerin stirbt nach Unfall

Eine Seniorin auf einem Fahrrad wurde am Samstag in Karlsruhe von einem Auto erfasst. Nun kommen aus dem Krankenhaus schlechte Nachrichten.

Der Krankenwagen brachte die Frau am Samstag noch in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Krankenwagen brachte die Frau am Samstag noch in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Mehrere Tage nach einem Unfall in Karlsruhe ist eine 84-jährige Fahrradfahrerin in einer Klinik gestorben. Sie sei am Samstag von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Seniorin habe offenbar das Auto am Ende eines Radweges übersehen und sei mit diesem kollidiert. Daraufhin sei sie gegen die Motorhaube geprallt und auf dem Boden liegen geblieben. Mittwochmorgen ist die Seniorin dann den Angaben zufolge im Krankenhaus gestorben.

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