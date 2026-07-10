84-Jähriger stirbt beim Einparken in Garage
Mit einem kleinen Lastwagen will ein Mann rückwärts in eine Garage einparken. Dabei unterschätzt er die Höhe - und prallt mit dem Kopf gegen die Decke.
Bad Überkingen (dpa/lsw) - Beim Einparken mit einem kleinen Lastwagen in eine Garage hat ein 84-Jähriger in Bad Überkingen (Kreis Göppingen) tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann sei beim rückwärts Einfahren mit dem Kopf gegen die Betondecke gestoßen, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug, ein sogenannter Unimog, hatte demnach kein Dach, sondern ein offenes Führerhaus.
Durch den Zusammenstoß sei der Mann bewusstlos geworden. Das Fahrzeug rollte den Angaben zufolge wieder aus der Garage, streifte einen Baum und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Ein Nachbar habe den Unfall mitbekommen und den Notruf gewählt.
Der 84-Jährige habe so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Die Polizei ermittelt nun zu den weiteren Hintergründen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.