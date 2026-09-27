Unfall

84-Jähriger überfährt Ehefrau – Einparken endet tödlich

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann beim Einparken erst rückwärts, dann mit hohem Tempo vorwärts – mit tödlichen Folgen für seine Frau.

Die Frau starb noch am Unfallort. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Frau starb noch am Unfallort. (Symbolbild)

Niedernhausen (dpa) - Bei einem missglückten Einparkversuch in Hessen hat ein Autofahrer nach ersten Ermittlungen der Polizei seine Ehefrau überfahren und tödlich verletzt. Laut Polizei fuhr der 84-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen in Niedernhausen im Rheingau-Taunus-Kreis zunächst mit seinem Auto rückwärts gegen ein geparktes Fahrzeug. Beim Vorwärtsfahren beschleunigte er aus bislang unbekannter Ursache stark und erfasste die vor dem Wagen stehende 80-jährige Ehefrau.

Danach fuhr er mit hoher Geschwindigkeit die Straße entlang, beschädigte mehrere Gartenzäune, mindestens zwei andere geparkte Autos und ein Wohnmobil, bis sein Wagen schließlich nach über 150 Meter zum Stehen kam. Die Ehefrau starb noch an der Unfallstelle. Der 84-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen über 100.000 Euro liegen.

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