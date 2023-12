85-jährigen Vater fast totgeschlagen: Prozess beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er seinen 85 Jahre alten Vater mit einem Baseballschläger fast getötet haben soll, hat sich von heute (8.30 Uhr) an ein Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Der Anklage zufolge soll es im April dieses Jahres zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen dem 38 Jahre alten deutschen Angeklagten und seinen Eltern gekommen sein, nachdem der Sohn gegen den Willen des Vaters in die elterliche Wohnung eingedrungen war. Anschließend schlug er laut Anklage dem Vater 15 Mal auf den Kopf, so dass dieser bleibende Hirnschädigungen erlitt.