85-Jähriger fast totgeschlagen - Sohn in Psychiatrie

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer brutalen Attacke auf seinen 85 Jahre alten Vater ist der Sohn vom Landgericht Frankfurt dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Die Schwurgerichtskammer ging am Dienstag bei dem Vorfall vom April vergangenen Jahres von versuchtem Totschlag aus. Aufgrund seiner Krankheit gelte der 38 Jahre alte deutsche Beschuldigte jedoch als schuldunfähig und könne deshalb nicht regulär verurteilt werden, hieß es in dem Urteil.