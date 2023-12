Vater fast totgeschlagen: Prozess gegen 48-Jährigen eröffnet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er seinen 85 Jahre alten Vater mit einem Baseballschläger fast totgeschlagen haben soll, hat sich seit Freitag ein 48 Jahre alter Deutscher vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Tat hatte sich im April dieses Jahres in der elterlichen Wohnung in Steinbach (Hochtaunuskreis) ereignet, in die der Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft gegen den Willen der Eltern eingedrungen war. Nach einem Streit schlug er dem Vater schließlich 15-mal mit dem schweren Schläger auf den Kopf. Das Opfer erlitt durch den Angriff bleibende Hirnschäden. (AZ 3190 Js 219618/23)