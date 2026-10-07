8,5 Kilogramm Drogen bei Razzia gesichert - Vier Festnahmen
Die Polizei rückt nahe der Grenze zu Frankreich zu einem Großeinsatz aus. Bei den Durchsuchungen finden sie Drogen, Bargeld und Waffen.
Offenburg (dpa/lsw) - Bei einer Razzia im Ortenaukreis sind vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen worden. Sie sitzen unterdessen in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten.
Mehr als 100 Polizisten hätten am frühen Dienstagmorgen Wohnungen und Geschäftsräume der Verdächtigen durchsucht - in Offenburg, der nördlichen Ortenau und im Kinzigtal. Dabei stellten die Beamten etwa 8,5 Kilogramm Drogen sicher, darunter Kokain, Haschisch und MDMA. Zudem fanden sie Bargeld, Waffen und hochwertige Uhren.
Gegen die Männer im Alter von 21 bis 40 Jahren erging am Mittwoch Haftbefehl. Sie befinden sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.