85.000 Euro Beute – Polizei stoppt Einbrecher-Trio an Grenze
Fräsen, Bohrer und andere Werkzeuge hatten drei Männer bei einer Grenzkontrolle im Kofferraum. Nur gehörten ihnen die nicht.
Krauchenwies/Waidhaus (dpa) - Kurz vor der tschechischen Grenze bei Waidhaus hat die Flucht von drei Einbrechern mit ihrer Festnahme ein jähes Ende genommen. Das Trio war zuvor in eine Firma in Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) eingebrochen und hatte dort teures Spezialwerkzeug gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Den Einbruch hatte eine Überwachungskamera aufgezeichnet.
Am Montagnachmittag fiel das Auto der Männer dann der Grenzpolizei auf. Es habe auffällig schwer beladen gewirkt, hieß es. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten die Fräsen, Bohrer und weiteres Werkzeug und nahmen die drei Männer fest. Nach Angaben der Polizei habe das Diebesgut einen Gesamtwert von 85.000 Euro gehabt. Inzwischen sitzen die drei Männer in Untersuchungshaft.