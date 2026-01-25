Mehrere 24-Stunden-Hofläden im Kreis Sigmaringen ausgeraubt
Rätselhafte Diebstahlserie: Zwischen zwei Städten im Kreis Sigmaringen werden Hofläden ausgeraubt – nicht nur das Bargeld verschwindet.
Bad Saulgau/Pfullendorf (dpa/lsw) - In mehreren 24-Stunden-Hofläden im Kreis Sigmaringen sind die Kassen aufgebrochen und ausgeraubt worden. Zudem seien die angebotenen Waren mitgenommen worden, teilte die Polizei mit.
Wie viele Läden im Raum zwischen Bad Saulgau und Pfullendorf betroffen sind, konnten die Ermittler vorerst nicht sagen. Geschädigte werden gebeten, sich zu melden. Die Beute des Täters oder der Täter hat den bisherigen Erkenntnissen zufolge einen Wert von etwa 130 Euro.