Kriminalität

Nach Einbruchserie in Hofläden - Verdächtige geschnappt

In mehreren Hofläden in Baden-Württemberg wurden Kassen aufgebrochen und Waren gestohlen. Jetzt meldet die Polizei einen Erfolg.

Die Polizei kam den Verdächtigen durch Bilder von Überwachungskameras auf die Schliche. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei kam den Verdächtigen durch Bilder von Überwachungskameras auf die Schliche. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Nach einer Serie von Einbrüchen in Hof- und Selbstbedienungsläden hat die Polizei zwei Verdächtige ausfindig gemacht. Die 25 und 26 Jahre alten Männer sollen an einem Wochenende Ende Januar in mehreren Läden die Kasse aufgebrochen und Waren gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt werden den beiden neun Taten zugerechnet. Bei einer Durchsuchung Mitte Februar im Raum Ulm stellten die Beamten entsprechende Beweise sicher. Die beiden seien vorläufig festgenommen und später wieder auf Freien Fuß gesetzt worden. 

Die Ermittler kamen den beiden auf die Spur, als sie bei Einbrüchen in Münsingen (Kreis Reutlingen) von einer Überwachungskamera gefilmt worden waren, wie es hieß. Auch bei drei Einbrüchen im Raum Riedlingen und Bad Schussenried wurden die beiden gefilmt. Ebenfalls sollen sie für vier Taten im Kreis Sigmaringen verantwortlich sein. Wie hoch der Gesamtschaden ist, gab die Polizei nicht an.

