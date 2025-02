Heidelberg: Einbruchserie in Fahrzeuge - Kleidung im Wert von über 1.000 Euro gestohlen

Heidelberg. Unbekannte haben in Heidelberg in mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und den Innenraum durchwühlt. Wie die Polizei mitteilt, sollen die Täter in der Straße "Am Bahnbetriebswerk" das Beifahrerfenster eines Wohnwagens eingeschlagen und Kleidung im Wert von 1.200 Euro erbeutet haben. Zur gleichen Zeit wurden auch in der Straße "Grüne Meile" mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und durchwühlt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden. (heh)