Geldautomat in Vellmarer Einkaufszentrum aufgebrochen

Vellmar (dpa/lhe) - In einem Einkaufszentrum in Vellmar im Landkreis Kassel haben unbekannte Täter einen Geldautomaten aufgebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stiegen die Unbekannten in der vorangegangenen Nacht über das Dach in das Gebäude ein. Nachdem die Täter den Geldautomaten mit ihrem Werkzeug aufgebrochen und Bargeld entwendet hatten, flüchteten sie. Zuvor zerstörten sie den Angaben nach unter anderem eine gemauerte Wand, um an den Automaten zu gelangen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an dem Einkaufszentrum auf 50.000 Euro. Zur Höhe des entwendeten Bargelds machte sie keine Angaben.