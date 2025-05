Geldautomat in Wetzlar gesprengt

Wetzlar (dpa/lhe) - Unbekannte haben in der Nacht an einem Einkaufszentrum im mittelhessischen Wetzlar einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter seien mit einer bislang unbekannten Summe geflüchtet, teilte die Polizei mit. An dem Geldautomaten entstand demnach erheblicher Schaden. Die Täter flüchteten möglicherweise aus einem Parkhaus auf die Bundesstraße 49. Die Polizei sucht Zeugen. Die Tat ereignete sich gegen 4.10 Uhr am Einkaufszentrum «Forum».