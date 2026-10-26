86-jähriger Fußgänger stirbt nach Unfall mit Lastwagen
Ein Senior wird an einer Ampel von einem Lastwagen erfasst. Sofort erfolgt Erste Hilfe, doch der Mann stirbt.
Weil am Rhein (dpa/lsw) - Ein 86-jähriger Fußgänger ist in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Der Unfall ereignete sich am Vormittag, als der Mann an einer Ampel eine Straße überqueren wollte, wie die Polizei mitteilte.
Sofort eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben den Angaben zufolge erfolglos, sodass der 86-Jährige noch an der Unfallstelle starb. Warum es zu der Kollision kam, ist unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.