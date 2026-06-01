Obermarchtal

86-jähriger Radfahrer stirbt bei Unfall mit Auto

Ein Moment der Unachtsamkeit mit fatalem Ende: Wie es zum tödlichen Unfall zwischen einem Senior und einem Auto kam.

Der Radfahrer starb später in einer Klinik. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der Radfahrer starb später in einer Klinik. (Symbolbild)

Obermarchtal (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 86 Jahre alter Radfahrer in Obermarchtal (Alb-Donau-Kreis) ums Leben gekommen. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben am Sonntag über eine Stopp-Stelle - wohl ohne auf den Verkehr zu achten.

Trotz einer Vollbremsung konnte ein 41 Jahre alter Autofahrer einen Zusammenstoß demnach nicht verhindern. Der Radler sei von dem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er starb später in einer Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.

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