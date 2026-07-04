88-Jähriger schießt im Treppenhaus
Plötzlich fallen Schüsse in einem Mehrfamilienhaus im Main-Taunus-Kreis. Ein Senior ist offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, bevor er tot am Boden liegt. Was berichtet die Polizei?
Eppstein (dpa/lhe) - Mit einer Schusswaffe hat ein 88-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses im südhessischen Main-Taunus-Kreis im Treppenhaus in die Wände geschossen. Er habe aber niemand anderen verletzt, berichtetet die Polizei. Als die Einsatzkräfte das Haus in Eppstein erreichten, fanden sie jedoch den Mann tot im Hausflur auf dem Boden liegend. Es werde von einem Suizid ausgegangen, hieß es.
Zuvor soll der Senior nach Zeugenaussagen in einem psychischen Ausnahmezustand mit der Waffe andere Hausbewohner bedroht haben, wie die Polizei mitteilte. Das Motiv für sein Handeln wurde nicht bekannt. Die Schüsse und der Polizeieinsatz sorgten in der Nachbarschaft für Aufsehen.