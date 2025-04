Ingelfingen (dpa/lsw) - Nach einem größeren Polizeieinsatz in Ingelfingen (Hohenlohekreis) ist ein Mann tot in seinem Haus gefunden worden. Die Polizei war gerufen worden, weil Zeugen gemeldet hatten, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wie eine Polizeisprecherin sagte.