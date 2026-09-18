Falle schnappt zu

89-Jährige legt Telefonbetrüger das Handwerk

Mit klarem Kopf und Mut vereitelt eine Seniorin einen Betrugsversuch am Telefon. Wie sie die Polizei einbindet und was dann passiert.

Die Seniorin hat während des Betrugsversuchs die Polizei informiert. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa
Die Seniorin hat während des Betrugsversuchs die Polizei informiert. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Seniorin aus Stuttgart hat einem Telefonbetrüger das Handwerk gelegt. Die Frau war von einem angeblichen Polizisten angerufen worden, der behauptete, dass ihre Wertsachen aufgrund einer Einbrecherbande nicht mehr sicher seien. Die 89 Jahre alte Frau durchschaute den Trick und informierte gleichzeitig die Polizei, wie ein Polizeisprecher sagte.

In weiteren Telefonaten mit den Betrügern spielte sie deren Spiel mit, bis schließlich ein 18-Jähriger vor ihrer Tür stand, der ihre Wertsachen abholen wollte. Doch da war die Polizei bereits vollumfänglich informiert und vor Ort. Die Beamten konnten den Verdächtigen am Donnerstag festnehmen. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

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