98 «Christkinder» 2022 in Hessen geboren

Wiesbaden (dpa/lhe) - 98 Kinder sind im vergangenen Jahr in Hessen an Heiligabend geboren worden. Damit können insgesamt 313 hessische Neugeborene ihre künftigen Geburtstage unter dem Weihnachtsbaum feiern, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte: Am Ersten Weihnachtsfeiertag kamen 101 Babys zur Welt, am Zweiten Weihnachtsfeiertag waren es 114.