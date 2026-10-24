A3 am Offenbacher Kreuz gesperrt - Was Fahrer wissen müssen

Offenbach (dpa/lhe) - Fahrerinnen und Fahrer müssen am Offenbacher Kreuz auf der Autobahn 3 in Richtung Köln ab 20.00 Uhr Umleitungen in Kauf nehmen. Die Strecke ist für rund 24 Stunden nicht befahrbar. Die Sperrung wird am Sonntag (25.10.) voraussichtlich um 20.00 Uhr wieder aufgehoben, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Deges mitteilte.

Geöffnet bleiben die Abfahrt von der A3 in Fahrtrichtung Köln über den Geißfeldkreisel in Richtung Frankfurt, Offenbach und Neu-Isenburg, die Abfahrt von der A3 in Fahrtrichtung Köln auf die A661 in Fahrtrichtung Oberursel sowie die Abfahrt von der A661 in Fahrtrichtung Egelsbach auf die A3 in Fahrtrichtung Köln.

Grund für die Sperrung sind Brückenbauarbeiten, mit Kränen werden Brückenlängsträger eingehoben. Die weiträumigen Umleitungen werden über die LED-Beschilderung ausgewiesen.

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