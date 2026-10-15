Brückenbau am Offenbacher Kreuz - A3-Sperrung im Oktober

Offenbach (dpa/lhe) - Wegen Brückenbauarbeiten wird an den beiden letzten Oktober-Wochenenden am Offenbacher Kreuz die Autobahn 3 in Richtung Köln voll gesperrt. Der Verkehr werde weiträumig umgeleitet, teilte die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Deges mit.

Der Verkehr auf der A 661 ist nicht betroffen. Gesperrt wird die A3 zunächst von Samstag, 24. Oktober, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 25. Oktober, voraussichtlich 20.00 Uhr. Die weitere Sperrung erfolgt von Samstag, 31. Oktober, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 1. November, voraussichtlich 11.00 Uhr.

Im Frühjahr waren Teile der Autobahnbrücke abgerissen worden, nun werden am Wochenende 24./25. Oktober Brückenlängsträger eingehoben. Diese wurden vorab bereits montiert, werden mit Schwerlastkränen zum Einhubort transportiert und dort mit Kränen eingehoben. An dem Folgewochenende werden die Schalungen ebenfalls mit Kränen eingehoben. Im November erfolgen Arbeiten für einen weiteren Teil der neuen Brücken, so dass die A3 dann in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt werden muss.

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Weitere Arbeiten folgen

Bis Mitte 2027 sollen diese Teilbauten so weit hergestellt sein, dass der Verkehr der A 661 darauf verlegt werden kann. Anschließend folgen weitere Abriss- und Bauarbeiten. Das Gesamtwerk soll 2029 fertiggestellt sein.