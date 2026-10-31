Bauarbeiten auf Autobahn

Autofahrer aufgepasst: A3 erneut dicht

Ab dem Abend kommen Autofahrer auf der A3 Richtung Köln am Offenbacher Kreuz nicht weiter. Die Umleitung führt weiträumig.

Wegen Brückenbauarbeiten wird die A3 gesperrt. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Wegen Brückenbauarbeiten wird die A3 gesperrt.

Offenbach (dpa/lhe) - Eine Woche nach der letzten Sperrung müssen Autofahrer der Autobahn 3 am Offenbacher Kreuz in Richtung Köln erneut Umwege in Kauf nehmen. Ab heute 20.00 Uhr bis zum nächsten Vormittag ist diese Strecke nicht befahrbar. Die Sperrung wird am Sonntag voraussichtlich um 11.00 Uhr wieder aufgehoben, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) mitteilte. 

Geöffnet bleiben die Abfahrt von der A3 in Fahrtrichtung Köln über den Geißfeldkreisel in Richtung Frankfurt, Offenbach und Neu-Isenburg, die Abfahrt von der A3 in Fahrtrichtung Köln auf die A661 in Fahrtrichtung Oberursel sowie die Abfahrt von der A661 in Fahrtrichtung Egelsbach auf die A3 in Fahrtrichtung Köln.

Grund für die Sperrung sind Brückenbauarbeiten, aus demselben Grund war die Strecke bereits am vergangenen Wochenende gesperrt worden. Die weiträumigen Umleitungen werden über die LED-Beschilderung ausgewiesen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
A3 am Offenbacher Kreuz gesperrt - Was Fahrer wissen müssen
Bauarbeiten auf Autobahn

A3 am Offenbacher Kreuz gesperrt - Was Fahrer wissen müssen

Wer am Offenbacher Kreuz Richtung Köln unterwegs ist, muss sich auf eine Umleitung einstellen – nicht nur an diesem Wochenende. Was der Grund hierfür ist.

24.10.2026

A3 am Offenbacher Kreuz gesperrt - Was Fahrer wissen müssen
Bauarbeiten auf Autobahn

A3 am Offenbacher Kreuz gesperrt - Was Fahrer wissen müssen

Wer am Offenbacher Kreuz Richtung Köln unterwegs ist, muss sich auf eine Umleitung einstellen – nicht nur an diesem Wochenende. Was der Grund hierfür ist.

24.10.2026

Brückenbau am Offenbacher Kreuz - A3-Sperrung im Oktober
Bauarbeiten auf Autobahn

Brückenbau am Offenbacher Kreuz - A3-Sperrung im Oktober

Am Offenbacher Kreuz wird die A3 an zwei Oktober-Wochenenden in Richtung Köln voll gesperrt. Welche Bauarbeiten stehen an – und wann trifft es die Gegenrichtung?

15.10.2026

Vollsperrung auf A3 Richtung Köln wegen Brückenarbeiten
Verkehr

Vollsperrung auf A3 Richtung Köln wegen Brückenarbeiten

Mitten in der Nacht beginnt die Vollsperrung: Wer am Offenbacher Kreuz unterwegs ist, muss sich heute auf Umwege einstellen.

02.11.2025

A3 am Offenbacher Kreuz: Vollsperrung wegen Brückenarbeiten
Verkehr

A3 am Offenbacher Kreuz: Vollsperrung wegen Brückenarbeiten

Wegen Brückenarbeiten wird die A3 am Offenbacher Kreuz am Sonntag voll gesperrt. Wie der Verkehr umgeleitet wird und was Autofahrer beachten müssen.

31.10.2025