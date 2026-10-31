Autofahrer aufgepasst: A3 erneut dicht
Ab dem Abend kommen Autofahrer auf der A3 Richtung Köln am Offenbacher Kreuz nicht weiter. Die Umleitung führt weiträumig.
Offenbach (dpa/lhe) - Eine Woche nach der letzten Sperrung müssen Autofahrer der Autobahn 3 am Offenbacher Kreuz in Richtung Köln erneut Umwege in Kauf nehmen. Ab heute 20.00 Uhr bis zum nächsten Vormittag ist diese Strecke nicht befahrbar. Die Sperrung wird am Sonntag voraussichtlich um 11.00 Uhr wieder aufgehoben, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) mitteilte.
Geöffnet bleiben die Abfahrt von der A3 in Fahrtrichtung Köln über den Geißfeldkreisel in Richtung Frankfurt, Offenbach und Neu-Isenburg, die Abfahrt von der A3 in Fahrtrichtung Köln auf die A661 in Fahrtrichtung Oberursel sowie die Abfahrt von der A661 in Fahrtrichtung Egelsbach auf die A3 in Fahrtrichtung Köln.
Grund für die Sperrung sind Brückenbauarbeiten, aus demselben Grund war die Strecke bereits am vergangenen Wochenende gesperrt worden. Die weiträumigen Umleitungen werden über die LED-Beschilderung ausgewiesen.