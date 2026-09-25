Autobahnbrücke bei Hochheim wegen Bauarbeiten gesperrt
Wegen Betonierarbeiten bleibt die Mainbrücke Hochheim ab dem frühen Abend bis Montagfrüh voll gesperrt. Danach rollt der Verkehr wieder – mit Einschränkungen.
Hochheim (dpa/lhe) - Wegen Betonierarbeiten an der Mainbrücke Hochheim wird die Autobahn 671 zwischen Hochheim-Süd und Gustavsburg vom frühen Abend (etwa 18.00 Uhr) bis Montagfrüh (circa 4.00 Uhr) voll gesperrt. Danach stehe dem Verkehr wieder je ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Verkehr werde großräumig umgeleitet.
Bei geeigneter Witterung sollten die laufenden Arbeiten bis spätestens Ende Oktober abgeschlossen sein. Die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke sollen dann im Frühjahr 2027 bei laufendem Verkehr fortgesetzt werden. Der Gehweg neben der Fahrbahn kann weiterhin genutzt werden.
Umleitung in Fahrtrichtung Darmstadt
- ab dem Schiersteiner Kreuz via A643 Richtung Mainz, dann A60, A67
- ab dem Wiesbadener Kreuz via A3 Richtung Würzburg, dann A67
- ab der Anschlussstelle Wiesbaden-Erbenheim via A66 Richtung Frankfurt
Umleitung in Fahrtrichtung Wiesbaden
- ab dem Rüsselsheimer Dreieck via A3 Richtung Köln
- ab dem Mainspitz-Dreieck via A60, A643 beziehungsweise via A60, A67, A3 Richtung Köln