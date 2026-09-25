Autobahn-Baustelle

Autobahnbrücke bei Hochheim wegen Bauarbeiten gesperrt

Wegen Betonierarbeiten bleibt die Mainbrücke Hochheim ab dem frühen Abend bis Montagfrüh voll gesperrt. Danach rollt der Verkehr wieder – mit Einschränkungen.

Die Mainbrücke Hochheim wird wegen Bauarbeiten gesperrt. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Die Mainbrücke Hochheim wird wegen Bauarbeiten gesperrt. (Symbolbild)

Hochheim (dpa/lhe) - Wegen Betonierarbeiten an der Mainbrücke Hochheim wird die Autobahn 671 zwischen Hochheim-Süd und Gustavsburg vom frühen Abend (etwa 18.00 Uhr) bis Montagfrüh (circa 4.00 Uhr) voll gesperrt. Danach stehe dem Verkehr wieder je ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Verkehr werde großräumig umgeleitet. 

Bei geeigneter Witterung sollten die laufenden Arbeiten bis spätestens Ende Oktober abgeschlossen sein. Die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke sollen dann im Frühjahr 2027 bei laufendem Verkehr fortgesetzt werden. Der Gehweg neben der Fahrbahn kann weiterhin genutzt werden. 

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