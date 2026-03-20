Autobahn wird saniert

Brücke bei Hochheim gesperrt: Wie man dennoch ans Ziel kommt

Auf der Autobahnbrücke bei Hochheim geht erst mal nichts mehr - der Verkehr soll für rund sechs Wochen ruhen. Der Grund sind wichtige Sanierungsarbeiten. Wie Pendler die Strecke umfahren können.

An der Mainbrücke Hochheim stehen wichtige Arbeiten an. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
An der Mainbrücke Hochheim stehen wichtige Arbeiten an. (Symbolbild)

Hochheim (dpa/lhe) - Auf Autofahrer im Rhein-Main-Gebiet kommt in den nächsten Wochen eine neue Herausforderung zu: Die Autobahnbrücke der A671 bei Hochheim wird wegen Sanierungsarbeiten ab heute um etwa 9.30 Uhr für mehrere Wochen in beiden Richtungen voll gesperrt. Betroffen ist die Strecke zwischen den Anschlussstellen Hochheim-Süd und Gustavsburg, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Das Ende der Vollsperrung der Mainbrücke ist für Ende April geplant. 

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Autofahrern wird eine großräumige Umleitung empfohlen. In Fahrtrichtung Darmstadt verläuft diese

  • ab dem Schiersteiner Kreuz via A643 Richtung Mainz, dann A60, A67
  • ab dem Wiesbadener Kreuz via A3 Richtung Würzburg, dann A67
  • ab der AS Wiesbaden-Erbenheim via A66 Richtung Frankfurt

In Fahrtrichtung Wiesbaden erfolgt die Umleitung

  • ab dem Rüsselsheimer Dreieck via A3 Richtung Köln
  • ab dem Mainspitz-Dreieck via A60, A643 beziehungsweise via A60, A67, A3 Richtung Köln

Zu Fuß geht es ab dem 30. März wieder

Der Gehweg auf der Mainbrücke, der neben der Fahrbahn verläuft, steht voraussichtlich ab 30. März nachmittags mit Einschränkungen wieder zur Verfügung, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Aus Sicherheitsgründen werde es jedoch zu stündlichen Sperrungen kommen, die vorher auf der Projektseite im Internet angekündigt werden sollen.

Bei den Bauarbeiten sollen die Fahrbahnübergänge ausgetauscht werden. «Es handelt sich dabei um Verschleißteile, die nach vielen Jahrzehnten der Nutzung ersetzt werden müssen», hieß es.

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