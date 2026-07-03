Autobahn-Baustelle

Mainbrücke Hochheim: Welche Erleichterungen in Sicht sind

Hoffnungsschimmer für staugeplagte Pendler im Rhein-Main-Gebiet: Es gibt ein konkretes Datum für die Öffnung der Autobahnbrücke bei Hochheim. Mit welchem Szenario Autofahrer nun planen können.

Auf der Autobahnbrücke bei Hochheim sollen ab 12. Juli wieder Fahrstreifen freigegeben werden. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Auf der Autobahnbrücke bei Hochheim sollen ab 12. Juli wieder Fahrstreifen freigegeben werden. (Symbolbild)

Hochheim (dpa/lhe) - Die Sperrung der Autobahnbrücke über den Main bei Hochheim strapaziert schon länger die Nerven der Autofahrer im Rhein-Main-Gebiet. Nun soll zumindest die Vollsperrung bald aufgehoben werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Wegen neu entdeckter Schäden war die Öffnung dieses Abschnitts der Autobahn 671 zwischen Hochheim und Gustavsburg mehrfach nach hinten verschoben worden. 

Ab 12. Juli soll der Verkehr wieder rollen

Nach den aktuellen Plänen der Autobahn GmbH stehen ab Sonntag, 12. Juli, 22.00 Uhr auf der Mainbrücke wie gewohnt zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Damit sollen Umleitungsstrecken wegen anderer Baustellen entlastet werden. Unter anderem wird den Angaben zufolge auf der Bundesstraße 43 zwischen Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg gebaut.

Die Arbeiten an der Autobahnbrücke bei Hochheim werden für eine Woche unterbrochen und ab Sonntag, 19. Juli, fortgesetzt. «Ab diesem Zeitpunkt steht dem Verkehr nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung», erklärte die Autobahn GmbH. Die Instandsetzungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Herbst dieses Jahres.

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Nochmal Vollsperrung im August

Bis zu deren Abschluss soll immer ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung stehen - mit kleinen Ausnahmen. Wegen Betonierarbeiten muss laut Autobahn GmbH voraussichtlich Anfang August für zwei Tage voll gesperrt werden. 

Aktuell gelten noch Empfehlungen für eine großräumige Umleitung. 

In Fahrtrichtung Darmstadt verläuft diese

  • ab dem Schiersteiner Kreuz via A643 Richtung Mainz, dann A60, A67
  • ab dem Wiesbadener Kreuz via A3 Richtung Würzburg, dann A67
  • ab der Anschlussstelle Wiesbaden-Erbenheim via A66 Richtung Frankfurt

In Fahrtrichtung Wiesbaden erfolgt die Umleitung

  • ab dem Rüsselsheimer Dreieck via A3 Richtung Köln
  • ab dem Mainspitz-Dreieck via A60, A643 beziehungsweise via A60, A67, A3 Richtung Köln

An der Autobahnbrücke bei Hochheim sollten nach der Sperrung am 20. März die Fahrbahnübergänge ausgetauscht werden. Zunächst war ein Ende der Vollsperrung für Ende April anvisiert worden. Im Zuge der Bauarbeiten wurden jedoch weitere Schäden an der Konstruktion festgestellt.

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