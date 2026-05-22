Autobahn-Baustelle

Weitere Schäden – Autobahnbrücke bleibt länger dicht

Pendler müssen weiter Geduld haben: Neu entdeckte Schäden an der Mainbrücke verzögern noch einmal die Öffnung der A671. Wann die Fahrstreifen wieder frei werden könnten.

Das Ende der Vollsperrung war zunächst für Ende April anvisiert gewesen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Das Ende der Vollsperrung war zunächst für Ende April anvisiert gewesen. (Symbolbild)

Hochheim (dpa/lhe) - Wegen weiterer neu entdeckter Schäden an der Mainbrücke bei Hochheim bleibt die Autobahn 671 zwischen Hochheim und Gustavsburg noch einmal länger gesperrt als bislang geplant. Es werde derzeit von einer Freigabe im Juli ausgegangen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Derzeit werde geprüft, ob jeweils ein Fahrstreifen pro Richtung bereits früher freigegeben werden könnte. 

Die Brücke war am 20. März gesperrt worden. Zunächst war ein Ende der Vollsperrung für Ende April anvisiert worden. Dann wurde der Zeitpunkt auf Anfang Juni verschoben. 

Die Empfehlungen für die großräumige Umleitung gelten weiter. 

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In Fahrtrichtung Darmstadt verläuft diese

  • ab dem Schiersteiner Kreuz via A643 Richtung Mainz, dann A60, A67
  • ab dem Wiesbadener Kreuz via A3 Richtung Würzburg, dann A67
  • ab der AS Wiesbaden-Erbenheim via A66 Richtung Frankfurt

In Fahrtrichtung Wiesbaden erfolgt die Umleitung

  • ab dem Rüsselsheimer Dreieck via A3 Richtung Köln
  • ab dem Mainspitz-Dreieck via A60, A643 beziehungsweise via A60, A67, A3 Richtung Köln

An der Autobahnbrücke bei Hochheim sollten zunächst nur die Fahrbahnübergänge ausgetauscht werden. Im Zuge der Bauarbeiten wurden jedoch immer weitere Schäden an der Brückenkonstruktion festgestellt.

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