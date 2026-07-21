Verkehr

A3 bei Seligenstadt wegen Lkw-Brand stundenlang gesperrt

Explodierende Rasierschaumdosen erschweren den Einsatz nach einem Lkw-Unfall auf der A3. Was die Polizei über die Unfallursache und die Folgen berichtet.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 60.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 60.000 Euro. (Symbolbild)

Seligenstadt (dpa/lhe) - Wegen eines brennenden Lkw-Anhängers ist die A3 bei Seligenstadt im Landkreis Offenbach ab Montagabend mehrere Stunden voll gesperrt worden. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 58-jährige Lkw-Fahrer am Abend aus zunächst unklarer Ursache von der rechten auf die linke Fahrspur und stieß dort mit dem Auto einer 50-Jährigen zusammen. Der Wagen überschlug sich mehrfach, der Anhänger des Lkw geriet in Brand. «Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, da der Lastwagen unter anderem Kosmetikartikel transportierte», hieß es. Darunter seien auch Rasierschaumdosen gewesen, die durch die Hitze explodierten.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 60.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein medizinischer Notfall bei dem 58-Jährigen zu dem Unfall geführt haben. Die Autofahrerin und der Lkw-Fahrer seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

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