A7 nach Lkw-Unfall im Landkreis Heidenheim gesperrt
Ein Lkw-Fahrer hält wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen. Ein weiterer Lkw rast auf das Fahrzeug zu: Auf der Autobahn bei Heidenheim kommt es zu einem Unfall.
Heidenheim (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit zwei Lkws ist die Autobahn 7 im Landkreis Heidenheim in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt. Wegen einer Panne hatte am Dienstagabend ein mit Zement beladener Lkw auf dem Seitenstreifen gehalten, als ein anderer Lkw beladen mit zwei Containern ihn von hinten rammte, wie die Polizei mitteilte. Infolge des Aufpralls kippte der Lkw mit den Containern demnach um, der 61 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt.
Der Fahrer des Pannen-Lkws befand sich zum Unfallzeitpunkt nach Angaben der Polizei nicht in seinem Fahrzeug. Er sicherte demnach den Lkw, konnte sich mit einem Sprint in die Böschung retten und blieb unverletzt. Die Sperrung zwischen dem Rastplatz Härtfeld und der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen werde aufgrund der Bergungsarbeiten bis in die Morgenstunden andauern, teilte die Polizei mit. Sie schätzte den Schaden auf rund 400.000 Euro. Die Unfallursache war zunächst unklar.