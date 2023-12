A3 nach Kollision gesperrt: Zwei Schwerverletzte

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Eine Kollision zweier Autos in Höhe des Frankfurter Flughafens hat am Donnerstagmorgen für eine mehrstündige Sperrung der A3 gesorgt. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Eine 51-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann seien in ihren Fahrzeugen auf der Fahrbahn in Richtung Würzburg miteinander zusammengestoßen. Beide seien dabei schwer verletzt worden, sagte der Polizeisprecher. Weitere Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. Die A3 musste nach Angaben des Sprechers in Fahrtrichtung Würzburg für ungefähr zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Den Sachschaden schätzte er auf 40.000 bis 50.000 Euro.