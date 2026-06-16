A3 Richtung Köln wegen Lkw-Brand teilweise gesperrt
Nach einem Lkw-Brand bei Bad Camberg bleibt die A3 Richtung Köln teilweise gesperrt. Die Ladung erschwert das Löschen – Der Fahrer bleibt unverletzt.
Bad Camberg (dpa/lhe) - Die Autobahn 3 ist bei Bad Camberg wegen eines Lkw-Brands in Fahrtrichtung Köln teilweise gesperrt worden. Der Brand sei am Dienstagmorgen um kurz nach 9 Uhr gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Zunächst sei die Fahrbahn komplett gesperrt worden, zwischenzeitlich sei jedoch ein Fahrstreifen wieder freigegeben worden.
Da der Lkw Kosmetikartikel geladen habe, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig und könnten noch andauern. Es gebe eine starke Rauchentwicklung. Verletzt worden sei niemand, der Lkw-Fahrer habe sich selbst aus dem Fahrzeug retten können.