Umleitung

A480-Baustelle bei Wettenberg verzögert sich

Geduld gefragt: Die Brückensanierung bei Wettenberg hält Autofahrer länger auf Trab. Welche Umwege jetzt nötig sind und wie lange die Sperrungen noch dauern.

Verkehrseinschränkungen auf der A480 zwischen dem Gießener Nordkreuz und der Anschlussstelle Wettenberg bleiben bestehen. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Verkehrseinschränkungen auf der A480 zwischen dem Gießener Nordkreuz und der Anschlussstelle Wettenberg bleiben bestehen. (Archivbild)

Wettenberg (dpa/lhe) - Bis Mitte Juni bleiben die Verkehrseinschränkungen auf der A480 zwischen dem Gießener Nordkreuz und der Anschlussstelle Wettenberg bestehen. Damit verzögere sich die Erneuerung des ersten Bauabschnitts um einen Monat, teilte die Autobahn GmbH mit. Grund hierfür seien aufwendige Sanierungsarbeiten an einer Brücke. 

Die Zufahrt Wettenberg von der L3093 zur A480/L3047 bleibe weiterhin gesperrt. Umleitungen seien über die B429 zur L3045 eingerichtet. Auch am Gießener Nordkreuz bleibt die Sperrung der Zu- und Abfahrt von der A485 sowie von der Marburger Straße zur A480 in Wettenberg bestehen.

Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Marburg und Gießen unterwegs sind, werden ab dem Autobahndreieck Reiskirchen über die A5, die Anschlussstelle Fernwald, die B457 und die Anschlussstelle Gießen‑Licher Straße zurück auf die A485 geschickt. Richtung Wetzlar oder Dortmund werden Verkehrsteilnehmende großzügig über die A5 zum Gambacher Kreuz weiter auf die A45 geleitet. Lastwagen werden über das Gambacher Kreuz und die Anschlussstelle Münzenberg geführt.

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