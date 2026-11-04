Vollsperrung

A49: Tunnel Frankenhain soll zeitweise voll gesperrt werden

Wegen einer Übung bleibt der Tunnel Frankenhain zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Wann die Sperrung zwischen Borken und Schwalmstadt gilt.

Wegen einer Übung im Tunnel Frankenhain ist die A49 zeitweise zwischen Borken und Schwalmstadt nicht befahrbar. (Symbolbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa
Wegen einer Übung im Tunnel Frankenhain ist die A49 zeitweise zwischen Borken und Schwalmstadt nicht befahrbar. (Symbolbild)

Borken/Schwalmstadt (dpa/lhe) - Die A49 wird am 14. November zwischen den Anschlussstellen Borken und Schwalmstadt zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Wegen einer Übung im Tunnel Frankenhain (Schwalm-Eder-Kreis) sei die Strecke an dem Samstag voraussichtlich zwischen 7 Uhr und 13 Uhr nicht befahrbar, teilte die Autobahn GmbH mit. 

In dieser Zeit kann der Tunnel über eine Umleitung via Bundesstraße 3 und Landesstraße zwischen Gilsberg und Schwalmstadt-Treysa, L3155, umfahren werden.

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