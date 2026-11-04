A49: Tunnel Frankenhain soll zeitweise voll gesperrt werden
Wegen einer Übung bleibt der Tunnel Frankenhain zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Wann die Sperrung zwischen Borken und Schwalmstadt gilt.
Borken/Schwalmstadt (dpa/lhe) - Die A49 wird am 14. November zwischen den Anschlussstellen Borken und Schwalmstadt zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Wegen einer Übung im Tunnel Frankenhain (Schwalm-Eder-Kreis) sei die Strecke an dem Samstag voraussichtlich zwischen 7 Uhr und 13 Uhr nicht befahrbar, teilte die Autobahn GmbH mit.
In dieser Zeit kann der Tunnel über eine Umleitung via Bundesstraße 3 und Landesstraße zwischen Gilsberg und Schwalmstadt-Treysa, L3155, umfahren werden.