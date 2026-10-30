A66: Tunnel Neuhof fünf Nächte gesperrt

Neuhof (dpa/lhe) - Die Autobahn 66 ist im Tunnel Neuhof in der kommenden Woche nachts in beide Richtungen gesperrt: vom Montag (2. November) bis zum Freitag (6. November). Grund dafür seien routinemäßige Wartungsarbeiten zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH Nordwest mitteilte.

Bereits zwei Stunden vor Beginn der Vollsperrung des Tunnels im Landkreis Fulda seien beide Fahrtrichtungen nur einstreifig befahrbar. Der Verkehr in Richtung Frankfurt am Main wird ab Neuhof-Nord über Dorfborn und Neuhof bis Neuhof-Süd umgeleitet. In Richtung Fulda werden die Fahrzeuge ab Neuhof-Süd über die Landstraße - via Kalbach, Büchenberg, Zillbach, Döllbach - und die Bundesstraße 279 bis nach Fulda-Süd geleitet.

Die technische Ausstattung des Tunnels muss laut der Autobahn GmbH Nordwest viermal im Jahr gewartet werden. Im Frühjahr und Herbst gibt es große Wartungen der Technik, dann muss der Tunnel vollständig gesperrt werden. Bei kleineren Wartungen sei dies nicht notwendig.