Autobahn-Tunnel bei Neuhof wegen Wartung nachts gesperrt

Neuhof (dpa/lhe) - Der Tunnel der Autobahn 66 bei Neuhof (Landkreis Fulda) wird wegen Wartungsarbeiten ab dem kommenden Montag bis zum Donnerstag jeweils nachts voll gesperrt. In Fahrtrichtung Fulda gebe es zudem in der Nacht zum Freitag kommender Woche eine Sperrung, teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag mit.