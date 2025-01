Weinheim: Saukopftunnel wird Ende Februar nachts gesperrt

Weinheim/Schriesheim. Das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises ist unter anderem für die Sicherheit im Weinheimer Saukopftunnel und im Schriesheimer Branichtunnel zuständig. Turnusgemäß stehen auch in diesem Jahr wieder Reinigungs- und Wartungsarbeiten an, die eine Sperrung der Tunnel erforderlich machen. Die erste Sperrung erfolgt bereits vom 13. Januar bis 28. Februar – in dieser Zeit wird der Hollmuthtunnel in Neckargemünd umfangreich modernisiert. Der Saukopftunnel wird dann vom 24. Februar bis 1. März für Wartungsarbeiten nachts voll gesperrt. Der Branichtunnel ist vom 3. bis 7. März an der Reihe.