Tunnelsperrung erhitzt die Gemüter

Die Sperrung des Branichtunnels und die damit verbundene Umleitung haben in Schriesheim manchem kräftig auf die Vorweihnachtsstimmung gedrückt. „Jeden Tag diese Woche dürfen wir ein Umweg von 40 Minuten fahren. Eine absolute Zumutung!“, beschwerte sich eine Frau in einer Facebook-Gruppe, in der das Thema viel kommentiert wurde.