Verkehr

Sanierung nach Lkw-Unfall: Verkehr auf A49 läuft wieder

Nach einem Lkw-Unfall sind die Sanierungsarbeiten auf der A49 schneller beendet worden als geplant. Der Verkehr zwischen Schwalmstadt und Neustadt rollt seit Donnerstagabend wieder.

Nach einem Lkw-Unfall und Sanierungsarbeiten ist die A49 wieder für den Verkehr freigegeben. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Nach einem Lkw-Unfall und Sanierungsarbeiten ist die A49 wieder für den Verkehr freigegeben. (Symbolbild)

Kassel/Schwalmstadt (dpa/lhe) - Der Verkehr auf der A49 zwischen Schwalmstadt und Neustadt rollt wieder. Wie eine Sprecherin der Autobahngesellschaft bestätigte, wurde die Fahrbahn bereits am Donnerstagabend wieder freigegeben. Das Teilstück auf der Autobahn zwischen Kassel und Gießen war nach einem Lkw-Unfall für Sanierungsarbeiten voll gesperrt worden. Mehrere Medien hatten zuvor über das Thema berichtet.

Sanierungsarbeiten schneller abgeschlossen als geplant

Die Arbeiten hätten etwas schneller abgeschlossen werden können als angenommen, erläuterte die Sprecherin. Zunächst war man von einer Sperrung bis Freitagmorgen ausgegangen. Auf dem betroffenen Abschnitt wurden den Angaben zufolge unter anderem die Fahrbahn erneuert und Leitplanken ausgetauscht. 

Am Montag war dort ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Lkw fing Feuer und brannte vollständig aus.

