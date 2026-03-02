Unfälle

A5 bei Hemsbach nach Unfall gesperrt

Stillstand auf der Autobahn 5: Nach einem heftigen Crash geht in Richtung Frankfurt nichts mehr. Was bisher bekannt ist.

Die Autobahn A5 bei Hemsbach ist nach einem Unfall in Richtung Frankfurt gesperrt worden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Autobahn A5 bei Hemsbach ist nach einem Unfall in Richtung Frankfurt gesperrt worden. (Symbolbild)

Hemsbach (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist die Autobahn A5 bei Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) in Richtung Frankfurt gesperrt worden. Es komme zu Staus, teilte die Polizei mit. 

Angaben über Verletzte oder zum Schaden konnten die Beamten zunächst nicht machen. Auch Details zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst seien im Einsatz.

