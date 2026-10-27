A5 nach Unfall mit Lkw zeitweise voll gesperrt
Bei einem Unfall auf der A5 bei Karlsruhe wird eine Person leicht verletzt. Die Strecke wird für zwischenzeitlich für beide Richtungen gesperrt.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine Kollision zwischen einem Lkw und einem Auto hat auf der Autobahn 5 für Verkehrseinschränkungen gesorgt. Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn bei Karlsruhe zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Eine Person wurde durch den Unfall leicht verletzt, der Schaden wird laut Polizei auf 70.000 Euro geschätzt.
Der Sattelschlepper fuhr den Angaben zufolge am Dienstagabend auf dem rechten Fahrstrafen in Richtung Frankfurt am Main, als wohl ein Reifen an dem Fahrzeug platzte. Daraufhin geriet der Lkw nach links auf die mittlere Spur und kollidierte mit einem anderen Auto. Beide Fahrzeuge krachten daraufhin in die Mittelleitplanke. Weil die Mittelleitplanke repariert werden muss, sind den Angaben nach auf beiden Seiten die jeweils linken Spuren gesperrt.