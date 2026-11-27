A60: Gute Nachrichten für Autofahrer
Wer zuletzt auf der Autobahn zwischen Mainspitzdreieck und Rüsselsheimer Dreieck unterwegs war, brauchte mitunter viel Zeit und starke Nerven. Damit soll bald Schluss sein.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Aufatmen für Autofahrer auf der A60: Zwischen Mainspitzdreieck und Rüsselsheimer Dreieck ist die Baustellenführung in Fahrtrichtung Rüsselsheim größtenteils aufgehoben worden. Bislang wurde der Verkehr dort über einen verengten Fahrstreifen auf die gegenüberliegende Fahrbahn in Richtung Mainz geleitet. Diese Verkehrsführung fällt nun weg. Wie die Autobahn GmbH auf Nachfrage mitteilte, soll am 6. Dezember auch in der Gegenrichtung wieder freie Fahrt möglich sein.
Bis dahin müssten noch die Baustellenschilder und Absperrungen abgebaut sowie letzte Arbeiten erledigt werden, hieß es weiter. Die Sanierung der A60 läuft seit Frühjahr 2025. Zunächst war die Fahrbahn Richtung Mainz auf 7,3 Kilometern erneuert worden. Anschließend folgten die Arbeiten Richtung Rüsselsheim. Diese waren bis November 2026 vorgesehen.
Erneuerung der alten Fahrbahn
Nach Angaben der Autobahn GmbH stammt die Fahrbahn aus den frühen 1970er Jahren. Deshalb hätten die teilweise rund 50 Jahre alten Fahrbahnbeläge sowie Teile der Frostschutzschicht voll erneuert werden müssen. Der Abschnitt werde täglich von rund 94.000 Fahrzeugen befahren.