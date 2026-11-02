Umleitung

A66-Sperrung bei Neuhof: So kommen Autofahrer ans Ziel

Wegen Wartungsarbeiten bleibt der Tunnel Neuhof nachts bis Freitag in beide Richtungen gesperrt. Welche Möglichkeiten es zur Umfahrung gibt.

Wegen Wartungsarbeiten bleibt der Tunnel Neuhof nachts ab heute bis Freitag vollständig gesperrt. Autofahrer müssen auf Umleitungen ausweichen. (Symbolbild) Foto: Tim Brakemeier/dpa
Wegen Wartungsarbeiten bleibt der Tunnel Neuhof nachts ab heute bis Freitag vollständig gesperrt. Autofahrer müssen auf Umleitungen ausweichen. (Symbolbild)

Neuhof (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 66 müssen Autofahrer nachts einen Umweg einplanen: Von heute (2. November) bis Freitag (6. November) bleibt der Tunnel Neuhof zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Ab zwei Stunden vor der Vollsperrung ist der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar.

Wer in dieser Zeit Richtung Frankfurt möchte, sollte am besten an der Anschlussstelle Neuhof-Nord abfahren, heißt es von der Autobahn GmbH Nordwest. Über die Landstraße via Dorfborn und Neuhof führt die Umleitung U4 bis zur Anschlussstelle Neuhof-Süd.

In Fahrtrichtung Fulda können Autofahrer die Tunnelsperrung ab Neuhof-Süd über die Landstraße via Kalbach, Büchenberg, Zillbach, Döllbach und die Bundesstraße 279 bis zurück auf die A66 bei Fulda-Süd umfahren.

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Grund für die Vollsperrung des Tunnels sind routinemäßige Wartungsarbeiten. Viermal im Jahr muss die technische Ausstattung des Tunnels laut Autobahn GmbH Nordwest gewartet werden. Im Frühjahr und Herbst fänden große Wartungen der Technik statt, weshalb der Tunnel vollständig gesperrt werden müsse. Bei kleineren Wartungen sei dies nicht notwendig.

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