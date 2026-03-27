83.000 Fahrzeuge täglich

A661 in Frankfurt: Bauarbeiten sorgen für Einschränkungen

Auf der A661 in Frankfurt kommt es wegen Bauarbeiten zu Sperrungen und Umleitungen. Auf fünf Kilometern Länge wird die Autobahn erneuert. Was Autofahrer in den nächsten Tagen beachten müssen.

Die A661 durchschneidet den Frankfurter Norden. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Die A661 durchschneidet den Frankfurter Norden. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die vielbefahrene Autobahn 661 wird im Frankfurter Stadtgebiet erneuert. Während der aktuell laufenden Vorarbeiten für diese Baumaßnahme werden in den Anschlussstellen Frankfurt-Nieder-Eschbach und Frankfurt-Eckenheim die Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen verbreitert, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Das führt zu Verkehrseinschränkungen in der kommenden Woche.

  • Am Montag, 30. März, kommt es in der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr zur temporären Sperrung jeweils eines Fahrstreifens in beiden Fahrtrichtungen auf Höhe der Anschlussstelle Nieder-Eschbach.
  • Von Mittwoch, 1. April, 20 Uhr, bis Donnerstag, 2. April, 5 Uhr, werden der Standstreifen und ein Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Nieder-Eschbach und Heddernheim gesperrt. Verkehrsbehinderungen sind dort bereits am Mittwoch in den Abendstunden vor 20 Uhr möglich.
  • Von Donnerstag, 2. April, 20 Uhr, bis Freitag, 3. April, 5 Uhr wird die Zufahrt auf die A661 an der Anschlussstelle Heddernheim in Fahrtrichtung Bad Homburger Kreuz gesperrt. Verkehrsbehinderungen sind am Donnerstag bereits in den Abendstunden vor 20 Uhr möglich. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Eckenheim.
  • Im gleichen Zeitraum wird die Zufahrt auf die A661 an den Anschlussstellen Eckenheim und Nieder-Eschbach in Fahrtrichtung Darmstadt gesperrt. Die Umleitung erfolgt jeweils über das Bad Homburger Kreuz. 

Investition in Höhe von rund 11 Millionen Euro

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Es geht um 5,4 Kilometer zwischen den Anschlussstellen Nieder-Eschbach und Eckenheim. Erneuert werden nicht nur Fahrbahnen und Standstreifen, sondern auch sechs Unterführungsbauwerke, Entwässerungskanäle und Schutzeinrichtungen. 

Die Autobahn GmbH investiert nach eigenen Angaben rund 11 Millionen Euro in diese Maßnahme. Die Bauarbeiten sollen bis Dezember 2026 dauern. Der Streckenabschnitt wurde 1975 gebaut. Durchschnittlich passieren laut Autobahn GmbH rund 83.000 Fahrzeuge täglich diese Stelle.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bauarbeiten auf der A661 durch Frankfurt beginnen
83.000 Fahrzeuge täglich

Bauarbeiten auf der A661 durch Frankfurt beginnen

Auf fünf Kilometern Länge wird die Autobahn erneuert. Die Fahrspuren werden dafür verengt. Am Freitag beginnen in Heddernheim die Vorarbeiten.

10.03.2026

Neuer Stadtteil und Autobahn-Deckel: Was Frankfurt plant
Stadtverordnete

Neuer Stadtteil und Autobahn-Deckel: Was Frankfurt plant

In der Stadtverordnetenversammlung werden große Weichen gestellt für das gesamte Rhein-Main-Gebiet. Es geht um viel Geld - und einen langen Atem.

10.12.2025

Kurze Sperrung der A661 nach Unfall bei Frankfurt
Beseitigung von Fahrzeugteilen

Kurze Sperrung der A661 nach Unfall bei Frankfurt

Ein Unfall mit Totalschaden sorgte für Behinderungen in Richtung Egelsbach. Der Fahrer wird leicht verletzt.

20.07.2025

ICE-Streckensperrung Köln-Frankfurt: Bahn erneuert Schienen
Bauarbeiten

ICE-Streckensperrung Köln-Frankfurt: Bahn erneuert Schienen

In Kürze will die Bahn ihr Verkehrskonzept für die geplante Sperrung der beliebten Schnellfahrstrecke bekannt geben. Schon jetzt ist klar: Fahrzeiten werden sich verlängern.

25.04.2024

Drei Autos kollidieren auf A661: Ein Leichtverletzter
Frankfurt am Main

Drei Autos kollidieren auf A661: Ein Leichtverletzter

Ein 32-Jähriger prallt mit seinem Wagen auf der Autobahn gegen eine Leitplanke, zwei weitere Autos kollidieren mit dem Fahrzeug. Der Mann soll zuvor einem Tier ausgewichen sein.

11.04.2024