Unfälle

A7 bei Nersingen nach Unfall zeitweise gesperrt

Ein Lastwagen fährt auf einen Pannen-Lkw auf. Was die Polizei zum Unfallhergang berichtet und wie lange die Sperrung dauert.

Ein Mensch wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Ein Mensch wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. (Symbolbild)

Nersingen (dpa) - Nach einem Unfall mit zwei Lastwagen ist die Autobahn 7 bei Nersingen (Kreis Neu-Ulm) kurzzeitig komplett gesperrt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnte der Verkehr etwa zwei Stunden später an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ein Mensch sei leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Lastwagen auf einen Pannen-Lkw aufgefahren und von der Fahrbahn abgekommen. Die A7 wurde daraufhin in Fahrtrichtung Füssen zunächst komplett gesperrt. Die Bergung lief am späten Nachmittag noch.

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