Mehrere Verletzte

Lastwagen kracht auf A8 in Stauende

Im Berufsverkehr am Morgen passieren auf der A8 zwei Unfälle – einer spielt sich am Stauende ab. Ein Lastwagenfahrer reagiert zu spät.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild)

Merklingen (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) in ein Stauende gefahren. Die Autobahn Richtung Stuttgart war zeitweise voll gesperrt worden – drei Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zum Stau war es durch eine Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Durch herumliegende Trümmerteile bildete sich ein Rückstau. Am Stauende reagierte der Fahrer eines Lastwagens zu spät und prallte in das Heck eines stehenden Kleinbusses, wodurch mehrere Fahrzeuge ineinandergeschoben wurden. Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge beschädigt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Kilometerlanger Stau

Die meisten Insassen blieben unverletzt, drei Menschen kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Lastwagen und ein Auto waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. 

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Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war am Morgen rund eine halbe Stunde komplett gesperrt, anschließend konnte der Verkehr zeitweise einspurig vorbeigeleitet werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Gegen Vormittag war die Fahrbahn wieder frei befahrbar.

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