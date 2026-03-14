Unfälle

Unfall mit vier Fahrzeugen – mehrere Menschen verletzt

Großeinsatz auf der B 31: Nach einem Unfall ist die Straße dicht. Was bislang bekannt ist.

Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Überlingen läuft ein Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Überlingen läuft ein Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild)

Überlingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen (Bodenseekreis) sind mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sind vier Fahrzeuge beteiligt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften sei im Einsatz. 

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Die B 31 ist an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Ursache und weitere Details des Unfalls sind bislang nicht bekannt.

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