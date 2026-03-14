Unfall mit vier Fahrzeugen – mehrere Menschen verletzt
Großeinsatz auf der B 31: Nach einem Unfall ist die Straße dicht. Was bislang bekannt ist.
Überlingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen (Bodenseekreis) sind mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sind vier Fahrzeuge beteiligt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften sei im Einsatz.
Die B 31 ist an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Ursache und weitere Details des Unfalls sind bislang nicht bekannt.